Juve: Sarri "Dybala? Procede bene, ma non so quando tornerà"

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - "E' in mano allo staff medico. Mi hanno detto che il recupero prosegue bene, ma non so ancora dire quando potrà rientrare". Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri sulle condizioni di Paulo Dybala in vista della sfida di ritorno contro il Lione. (ANSA).