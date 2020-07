Fca: Melfi; azienda conferma, dopo ferie produzione aumenta

(ANSA) - MELFI, 31 LUG - Dopo il 24 agosto, cioè al termine della chiusura della fabbrica per ferie, lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Fca "sarà impostato a 20 turni settimanali anche per il mese di settembre", quindi con "volumi in salita".

Lo ha confermato l'azienda che ha incontrato oggi la Rsa dello stabilimento. La comunicazione è stata accolta con favore da Uilm e Fiom. (ANSA).