Calcio: Lega Serie A, Dybala miglior giocatore a luglio

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Paulo Dybala è il miglior giocatore di luglio. Il premio della Lega Serie A è stato infatti assegnato al calciatore della Juventus, che riceverà il trofeo nel prepartita del match di domani allo Stadium con la Roma. Tra le caratteristiche che hanno permesso al numero 10 bianconero di battere la concorrenza sono stati alcuni dati, tra cui una performance di efficienza tecnica del 95,5% e fisica del 93%; una percentuale di riuscita del 50% nei passaggi ad altissima difficoltà; contribuisce anche alla fase difensiva con un indice su movimenti senza palla e pressing del 95% (record tra gli attaccanti). "Paulo Dybala è stato uno dei grandi protagonisti dello Scudetto della Juventus, con 11 gol realizzati e 7 assist vincenti serviti ai compagni. Il fantasista bianconero è un punto di riferimento per la sua squadra non solo per la straordinaria e innegabile qua-lità in attacco, ma anche per l'importante supporto e lo spirito di sacrificio in fase difensiva", le parole dell'Ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo. (ANSA).