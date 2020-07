'La nuit des Rois', da TorinoFilmLab a Mostra Venezia

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Tra i film in concorso nella Selezione Ufficiale Orizzonti della 77/a Mostra internazionale del Cinema di Venezia, dal 2 al 12 settembre, vi è un lungometraggio supportato dal TorinoFilmLab "La nuits del rois', primo film ivoriano in concorso negli ultimi vent'anni, opera seconda del regista Philipe Lacote dopo 'Run', selezionato a Un Certain Regard di Cannes nel 2014.

Il film racconta di un giovane mandato a 'La Maca' una prigione nel mezzo della foresta ivoriana governata dai suoi prigionieri. Con la luna rossa che sorge, il giovane è designato dal Capo come il nuovo 'Roman' e deve raccontare una storia agli altri prigionieri cercando di farla durare il più possibile. Un film che racconta come l'Africa, spiega lo stesso regista "sia forse l'ultimo teatro antico di oggi, in cui la tragedia e la posta in gioco si dispiegano in modo crudo, frontale e anche visivo".

TorinoFilmLab ha accompagnato il film durante il suo processo di scrittura, all'interno di ScriptLab 2016; e successivamente nella fase di distribuzione, attraverso il TFL Audience Design Fund 2019, finanziato da Creative Europe - Media. (ANSA).