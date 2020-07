Nova Coop, pronta piazza su via Botticelli

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - È stata completata e aperta al passaggio la nuova piazza pedonale che si apre su via Botticelli, in corrispondenza del Superstore di Nova Coop. Lo spazio, con i suoi circa 5 mila metri quadrati, rappresenta una nuova area di aggregazione e incontro a disposizione degli abitanti del quartiere, ai quali offre un portico e panchine che possono diventare punto d'incontro per la comunità. La piazza è arricchita da alberi. Il completamento dei lavori di riqualificazione consente ora un accesso pedonale più semplice e diretto anche al complesso commerciale di via Botticelli, favorendo il passeggio di via.

L'intervento è stato finanziato e realizzato da Nova Coop, in accordo con la Città di Torino, nell'ambito delle azioni che stanno interessando la zona di trasformazione "5.25 Botticelli" e conclude la parte di opere pubbliche nell'ambito del secondo lotto di lavori approvato dall'amministrazione comunale.

La riqualificazione di via Botticelli, partita nel 2019, sarà ora completata con il terzo lotto di interventi. (ANSA).