Commercianti, saldi iniezione di fiducia

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - I commercianti torinesi guardano ai saldi, al via domani 25 luglio, in anticipo di una settimana, come "un'iniezione di fiducia", il segno di "una normalità ritrovata" nonostante le campagne promozionali e le offerte sottocosto. Molte le aspettative soprattutto degli operatori del settore Moda e Abbigliamento per una ripresa, almeno parziale, del vistoso calo di fatturato (-70%) dei mesi scorsi a causa del Covid-19. La previsione è di una spesa media per nucleo familiare contenuta sui 150-200 euro, cifra ben al disotto di quella prevista nel 2019. Per l'Ascom è fra il 30 e il 50% lo sconto medio sul prodotto in saldo.

"Il clima di attesa per l'avvio dei saldi deve essere da stimolo al ritorno di normalità delle imprese, al ritorno delle vendite e dei fatturati in un settore che già prima dell'emergenza sanitaria aveva pagato pesantemente la crisi economica", osserva Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom Confcommercio Torino e provincia.

"Anche per le vendite di fine stagione siamo di fronte a una situazione inedita. Ma la voglia di ripartire c'è e andrebbe maggiormente sostenuta da parte delle istituzioni", commenta il presidente di Confesercenti, Giancarlo Banchieri, che parla di "saldi più tecnologici". (ANSA).