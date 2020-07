Musica: Dylanology, le ballate di Dylan incontrano il jazz

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - E' tutto dedicato alle ruvide e spigolose ballate di Bob Dylan, appositamente rivisitate nel nome di un jazz minimale e rarefatto, il concerto 'Dylanology', il primo agosto al Bunker di Torino nell'ambito della 'Rassegna Jazz al Bunker'. Sul palco la vocalist Laura Evangelista, Max Carletti alla chitarra e Marco Cimino a pianoforte e elettronica. Al progetto Dylan hanno partecipato il gande trombettista Flavio Boltro e la cantante americana Vaida.

Iconiche canzoni come 'Mr.Tambourine', veri classici come 'Just like a woman', capolavori senza tempo come 'Like a Rolling Stone' trovano in questo concerto nuova linfa, rimodellati con sensibilità moderna e un approccio vocale più elaborato. (ANSA).