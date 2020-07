Museo Cinema riapre tutti i giorni e torna l'ascensore

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Il Museo del Cinema di Torino torna ad essere aperto tutti i giorni dal 1 al 31 agosto con orario 10-19. Inoltre da domani riprende la sua attività l'ascensore panoramico della Mole Antonelliana, che fino al 31 luglio sarà aperto da venerdì a domenica dalle 10 alle 19 mentre dal 1 al 31 agosto osserverà lo stesso orario del museo, che prevede per tutti i giorni, escluso il martedì, l'apertura dalle 10.

Sia il museo che l'ascensore panoramico saranno aperti anche a Ferragosto. Per agosto è anche attiva una promozione: chi acquista un biglietto ne ha uno gratuito da consumare dal giorno dopo fino a dicembre. "Con il ritorno all'orario pieno e con la riapertura dell'ascensore il Museo del Cinema torna alla normalità - sottolineano il Presidente Enzo Ghigo e il Direttore Domenico De Gaetano - con la speranza che tutto il comparto culturale possa lentamente rafforzarsi, tornando ad avere quel ruolo fondamentale che ricopre a livello economico e sociale".

Per tutto il periodo sono anche visitabili, la mostra 'cinemaddosso I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood', e l'istallazione 'I disegni della Mole' di Peter Greenaway.

