Fondazione Sandretto, robot dà vita a installazione artista

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Un robot in grado di proiettare su più pareti un film, simulando i movimenti delle riprese video.

Lo ha realizzato, per conto del Museo del Cinema, Robotecnik, società di Volpiano (Torino), specializzata nella realizzazione di robot cartesiani per l'industria.

Il robot dà vita all'installazione "History of a tree" dell'artista collettivo Flatfor alla Fondazione Sandretto Rebaudengo in occasione del ventennale del Museo del Cinema e del venticinquennale della Fsrr. Il film è stato dedicato alla quercia vallonea di 900 anni, situata a Tricase nel Salento, tra le più antiche d'Europa, sotto la quale è passata una storia che le consente di essere testimone unica del suo territorio. La mostra è aperta dal 18 luglio al 13 settembre 2020 ed è un'esperienza realmente immersiva in un mondo fatato, fatto di immagini, suoni e voci di un tempo, tutte quelle passate sotto le fronde di questo meraviglioso albero. (ANSA).