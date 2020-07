Caffè Vergnano, dal 25 luglio parte l'Ape Tour

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Dal 25 luglio al 9 agosto, l'Ape di Caffè Vergnano - quella che consegnava le colazioni a domicilio in tempi di lockdown - partirà per un viaggio di due settimane lungo lo stivale: 13 tappe in 10 regioni.

"Celebrare il nostro caffè in un'estate tanto insolita, quanto italiana e patriottica. Perché in fondo che sia ristretto, in vetro o in ceramica, con ghiaccio, shakerato, 100% arabica o 80% robusta", racconta Carolina Vergnano. "Da Nord a Sud sono tanti i modi che caratterizzano il rito lungo lo stivale, ma con un denominatore comune: quello del caffè. Perché dietro un espresso, ci sono tanti gesti regionali e culturali che si incontrano in un Paese. Un Paese ricco di bellezza, paesaggi, gusti e sapori che vogliamo celebrare con una tazzina in mano." Protagonista del tour sarà l'Ape, un vero e proprio Coffee Shop su tre ruote perfettamente attrezzata con macchina professionale e gestita dai baristi di Caffè Vergnano. L'Ape Car di Caffè Vergnano si sposterà per le zone più importanti delle città coinvolte omaggiando il caffè a tutti i passanti. (ANSA).