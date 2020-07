Teatro: Luca Bono,primo spettacolo di magia dopo il lockdown

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Luca Bono, campione italiano di Magia laureato a Parigi con il Mandrake d'Oro, torna sul palco dopo il lockdown, a Moncalieri, il 24 luglio, alla Cascina Le Vallere nell'ambito del cartellone di eventi estivi pensato dall'assessorato alla Cultura della Città.

Bono presenta al pubblico il suo spettacolo 'Wow tra magia e varietà', tra gli ultimi spettacoli probabilmente ad andare in scena a Torino il 23 febbraio scorso quando con il pubblico che stava entrando in sala giunse notizia del blocco degli spettacoli per l'emergenza Covid.

Ora dopo quasi cinque mesi, Luca Bono e Marco Aimone tornano in scena con il loro show di illusionismo, con un doppio spettacolo giornaliero per potere soddisfare il massimo numero di persone.

"Non vedevamo l'ora di tornare in scena e trovarci nuovamente davanti al pubblico e siamo grati alla Città di Moncalieri per questa opportunità - affermano Luca Bono e Marco Aimone, protagonisti, con Sabrina Iannece, dello spettacolo - la magia ha la capacità di farci sognare e di far viaggiare con l'immaginazione, cosa più che mai necessaria in questo periodo".

