Regio Torino aprirà con 'Jenufa', Schwarz 'venite a teatro'

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - La prossima stagione del Teatro Regio di Torino si aprirà in novembre con 'Jenufa' di Janacek, regia di Christof Loy, seguita, in dicembre, da un nuovo allestimento di Boheme, regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi. Sono le anticipazioni date, in una videoconferenza stampa, dal sovrintendente Sebastian Schwarz.

"Dite ai vostri lettori e spettatori di venire a sentire i nostri concerti - sono le parole con cui Schwarz, rivolto ai giornalisti, ha aperto la videoconferenza - perché sono in totale sicurezza e la musica è una cura per l'anima, la stagione estiva è cominciata. Dal canto nostro stiamo lavorando per la prossima stagione, anche se potremo cominciare a vendere biglietti ed abbonamenti solo a settembre perché ancora non sappiamo quante persone potranno entrare in teatro. Per ora - ha aggiunto Schwarz - in Piemonte siamo a 200 persone, ma stiamo pregando gli dei e il presidente della Regione, Alberto Cirio, perché aumenti questi numeri, come per esempio hanno già fatto in Toscana dove è permessa l'entrata a 600 persone".

La prossima stagione lirica torinese conterrà titoli recuperati dalla stagione interrotta per via del Covid e altri nuovi. (ANSA).