Moncalieri Jazz festival dal 31 ottobre al 15 novembre

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Si terrà come ogni anno in autunno, dal 31 ottobre al 15 novembre il Moncalieri Jazz festival, una delle manifestazioni culturali più gradite dai piemontesi amanti del jazz. Ci sarà anche la Notte nera del jazz che però quest'anno cambia nome in Jazz a Corte in quanto, per via del covid sono state individuate 10 nuove location in cortili all'aperto pubblici e privati.

"Ancora una volta la città si mette al servizio del jazz", spiega Ugo Viola, direttore e curatore del programma insieme al collaboratore artistico Albert Hera. "E' importante riuscire a garantire anche quest'anno questa grande festa cittadina - aggiunge Viola - pur con tutte le incertezze del caso, a partire dalla capienza delle Fonderie Limone dove si tengono i concerti più importanti. Attualmente sono ammessi 100 posti a sedere su 380, ma speriamo la situazione possa migliorare nei prossimi mesi".

In programma anche tre omaggi ad altrettanti grandi uomini di spettacolo, Charlie Parker, Renato Carosone e Federico Fellini.

"Personalmente non ho mai suonato al festival - chiosa Viola, docente di musica - ma quest'anno salirò sul palco per l'omaggio a Fellini". (ANSA).