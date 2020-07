Fiorentina: Commisso, obiettivo centrato in anticipo

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - ''Sono molto contento per la prova della squadra, complimenti ai ragazzi e a Iachini, abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo con 4 giornate di anticipo facendo già più punti dello scorso anno''. Così un soddisfatto Rocco Commisso, dagli Stati Uniti, ha voluto elogiare il ritorno alla vittoria della Fiorentina al Franchi dove mancava da 6 mesi e in particolare la salvezza che dopo stasera è stata messa al sicuro. ''Ora dobbiamo cercare di continuare così sperando di scalare ancora la classifica nelle prossime quattro giornate - ha proseguito il presidente viola - Dispiace per l'assenza dei nostri magnifici tifosi ma questa vittoria è anche per loro''.

Clima teso in casa Torino. E anche qualche stoccata all'arbitraggio da parte del tecnico Longo: ''Di solito si fa finire l'azione e poi si va a vedere cosa è successo - ha detto il tecnico granata riferendosi alla rete di Longo non convalidata anche perché il gioco era già fermo - non parlo di alibi ma è la seconda o la terza in cui affrontiamo un avversario che ha nelle gambe un giorno di riposo in più...''.

(ANSA).