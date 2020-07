Targa restituita a Soprintendenza Torino

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Una targa bronzea, rara testimonianza dell'organizzazione nella prima metà del XX secolo dell'organizzazione degli Uffici territoriali della Direzione generale antichità e belle arti del Ministero dell'Istruzione, è stata restituita dai carabinieri alla Soprintendenza di Torino.

Dispersa da tempo, era stata sequestrata in una galleria d'arte del Pordenonese che l'aveva messa in vendita.

I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale hanno individuato la targa, 105 per 65 centimetri e del peso di trenta chili, su una piattaforma online di vendita all'incanto nell'agosto 2017. Gli accertamenti successivi al sequestro disposto dalla Procura di Pordenone hanno consentito ai militari di appurare la provenienza della targa, che era andata dispersa.

Conclusa la vicenda giudiziaria con l'archiviazione del procedimento penale e la restituzione del bene al venditore, quest'ultimo ha deciso di restituire la targa al Ministero per i Beni culturali. Il bene è stato consegnato alla Soprintendenza di Torino.