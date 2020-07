Cinema: 'Tempi moderni' di Chaplin per i 20 anni del Museo

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Un classico della storia del cinema come 'I tempi moderni' di e con Charlie Chaplin, a ingresso gratuito. E' quanto viene offerto agli amanti della settima arte a Torino, nel cortile di Palazzo Reale, domenica 19 luglio nell'ambito del concorso lanciato dalla rivista Ciak 'I film della nostra vita', in collaborazione con Il Museo del Cinema, Film Commissio Torino Piemonte e Rai Cinema.

Ad organizzare la serata, in occasione dei 20 anni del Museo torinese e di FCtp, è Distretto Cinema.

'Tempi moderni' fu proiettato la prima volta il 5 febbraio 1936, anno in cui fu indicato tra i migliori dieci film dell'anno dal National Board of Review of Motion Pictures. Da allora vinse molti altri premi. Fu il primo film a portare sullo schermo, in chiave comica, le alienazioni della modernità e il rapporto uomo-macchina. Nell'ideazione del film Charlie Chaplin attinse indubbiamente al ricordo della visita compiuta nel 1923 agli stabilimenti industriali della Ford di Highland Park.

