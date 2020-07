Ferrovie: Milano-Domodossola, tre settimane stop per lavori

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Sarà interrotta dal 16 agosto al 6 settembre, per tre settimane, la circolazione dei treni sulla direttrice Domodossola‐Milano. Lo comunica l'Agenzia Mobilità Piemonte ai sindaci del Verbano e dell'Ossola interessati dall'attraversamento della linea ferroviaria. L'interruzione, nella tratta tra Domodossola e Arona, consentirà la realizzazione di diversi interventi di manutenzione straordinaria in varie tratte della linea per eliminare i rallentamenti causati dal degrado dell'infrastruttura.

Durante i lavori i treni regionali potranno percorrere solo la tratta Milano‐Arona. I viaggiatori potranno proseguire da Arona per Domodossola con i bus, così come i viaggiatori diretti a Milano potranno utilizzare bus sostitutivi da Domodossola fino ad Arona. (ANSA).