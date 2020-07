Coronavirus: 1 italiano su 4 depresso, 40% con insonnia

(ANSA) - TORINO, 11 LUG - Un italiano su quattro ha patito, durante il lockdown legato alla pandemia, disturbi psichici quali depressione, (24%), stati ansiosi (23%) e insonnia (42%).

Un problema a cui occorre dare la giusta attenzione "in quanto la sofferenza mentale potrebbe rappresentare un'ennesima pandemia di cui occuparsi soprattutto per i soggetti più a rischio come i giovani, le persone sole e chi ha perso o rischia di perdere il lavoro". Lo affermano gli esperti del Dipartimento di Scienze della salute Pubblica e Pediatriche dell'Università di Torino che hanno compiuto lo studio, già pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health- L'indagine è stato realizzata alla fine della Fase 1 (19 aprile-3 maggio 2020), valutando l'impatto del lockdown sui comportamenti degli italiani su un campione di oltre 1500 soggetti. (ANSA).