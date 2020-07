Festival Pirandello, 15 spettacoli tra Piemonte e Sicilia

(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Dal 15 luglio al 15 settembre, 15 spettacoli al Festival Nazionale Luigi Pirandello e del '900 'Loving Pirandello: un ponte culturale tra il Piemonte, la Sicilia e il mondo'. Nell'anno dell'emergenza sanitaria da Coronavirus il Festival lancia una sfida amplificando la sua diffusione in location outside tra Torino e Coazze (Torino), oltre alla presenza su diverse piattaforme e social in streaming.

"Tra i temi di grande impatto e attualità proposti desideriamo ricordare i 100 anni dalla nascita di Gigi Ghirotti, una figura fondamentale, emblematica e di grande attualità nel giornalismo italiano, parlando del rapporto tra paziente e medico; il progetto è in collaborazione con l'Odg Piemonte, la Fondazione Ghirotti, l'Associazione Ghirotti, l'Istituto di Candiolo, la Nazionale Italiana Cantanti, coordina e conduce Sabrina Gonzatto. Ritorniamo a parlare di cinema con 'Ciak si gira' tra finzione e realtà, un testo tratto da I quaderni di Serafino Gubbio, operatore di Luigi Pirandello e un grande interprete come Eugenio Allegri", spiega Giulio Graglia, direttore artistico del Festival.

"Infine, è di forte impatto emotivo la serata dedicata a Xico - Ezio Bosso recentemente scomparso, dove la musica è protagonista. Questi solo alcuni tra i più significativi momenti del Festival. La scelta degli attori e dei luoghi - conclude Graglia - è stata fatta in un'ottica di collaborazione e valorizzazione dei talenti del territorio piemontese anche per superare questa drammatica situazione sanitaria e lavorativa, una strategia che speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro del nostro teatro". (ANSA).