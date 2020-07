Riparte Vertenza Torino, in piazza centinaia di lavoratori

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Riparte la Vertenza Torino. Alcune centinaia di lavoratori metalmeccanici sono n piazza Castello per denunciare la situazione di difficoltà in cui si trovano, aggravata dal Coronavirus, e chiedere il rilancio della città e del suo settore simbolo, l'automotive. Nastri colorati passano da una mano all'altra per rispettare il distanziamento sociale, ma anche per simboleggiare l'unità.

"Abbiamo le idee precise - spiega Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese - c'è la piattaforma di Fim, Fiom e UIlm. L'ambizione è che Torino torni capitale dell'auto e della mobilità sostenibile. Chiediamo che Fca e Psa portino qui nuove produzioni del segmento B, che nascano infrastrutture in città con punti di ricarica per device elettrici e pannelli fotovoltaici, e che arrivino investimenti pubblici e privati per realizzare una fabbrica di batterie. Abbiamo spazi, competenze industriali e ricerca, ma dobbiamo fare sistema. Con le istituzioni e le imprese dobbiamo insieme scrivere progetti per intercettare le risorse che verranno stanziate, arriveranno 400 miliardi per l'Italia, Torino deve avere il suo progetto.

Possiamo uscire dalla crisi rafforzati" I sindacati incontreranno l'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino e andranno in prefettura. (ANSA).