Timeless, tappa al'Egizio con dj Edmmaro

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Tocca questa sera Torino, con un concerto al Museo Egizio curato dal dj Edmmaro, la rassegna 'Timeless - L'Italia attraverso un viaggio musicale', il tour di dj set che gli organizzatori di Nameless Music Festival, tra i più importanti eventi di musica elettronica europei, hanno inaugurato il 3 luglio a Varenna (Lecco). Timeless è uno show in streaming diviso in 7 tappe che toccherà alcuni dei luoghi simbolo della storia della cultura italiana. Ogni dj set viene trasmesso sulla pagina Facebook del Festival alle 19 e poi su YouTube. Dopo Torino, il 9 luglio farà tappa a Milano, in piazza Duomo, con Crookers, tra i nomi più noti dell' hip hop internazionale, e il 14 luglio a Venezia, sulla terrazza panoramica della Collezione Peggy Guggenheim con Benny Benassi, punto di riferimento per la musica elettronica internazionale, Timeless e' nata dagli organizzatori di Nameless Music festival che hanno scelto di continuare a supportare gli artisti e promuovere la musica in Italia coniugandola con la bellezza del territorio, dopo aver dovuto rinviare l'ottava edizione del festival di un anno, ovvero al 1° giugno 2021 ad Annone Brianza (Lecco). (ANSA).