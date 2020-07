Morto Invernizzi, ex patron delle Acque Minerali Lurisia

(ANSA) - CUNEO, 04 LUG - E' morto la scorsa notte a Roccaforte Mondovì (Cuneo) Alessandro Invernizzi, 49 anni: imprenditore, titolare delle Terme di Lurisia (ancora chiuse per la pandemia) e fino a pochi mesi fa delle Acque Minerali Lurisia. Nato a Milano, nel 1996 accanto al padre imprenditore Vittorio aveva curato l'acquisizione e il rilancio dell'azienda nella quale alcuni anni dopo entrò l'imprenditore albese Oscar Farinetti (patron di Eataly). L'anno scorso vi fu la cessione alla multinazionale Coca Cola e prima di quell'operazione Acque Lurisia aveva triplicato il fatturato esportando la bottiglie in vetro con l'acqua delle Alpi Marittime in 42 Paesi nel mondo.

Da oltre 10 anni Invernizzi lottava contro la leucemia e raccontava questa esperienza su blog e sito personale. Diede vita ai "Feliciani", ovvero gli "estremisti della felicità" e 5 anni fa aveva fondato la onlus Volontari per un Mondo Migliore, per la valorizzazione del territorio di Lurisia. Lascia la ex moglie Yara e due figli. (ANSA).