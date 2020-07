Salvata piccola volpe caduta in canale

(ANSA) - MONTEU ROERO (TORINO), 02 LUG - I tecnici faunistici del Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco, che curano il servizio per conto della Città Metropolitana di Torino, hanno recuperato oggi a Monteu da Po, sulla collina chivassese, una piccola volpe caduta in un canale. L'animale era rimasto bloccato a causa delle sponde di cemento ed è stato recuperato in stato di ipotermia e di ipoglicemia, in quanto non si alimentava da tempo. La volpe è stata trasferita al centro di Grugliasco: se si ristabilirà verrà liberata in natura. (ANSA).