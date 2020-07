Maltempo: allerta gialla per temporali e grandine

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Due giorni di allerta gialla in Piemonte per un'altra ondata di temporali con grandine. Nel bollettino emesso oggi da Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) la 'criticità ordinaria' interessa la zona a nord della regione e le pianure. Domani saranno ancora le pianure e il sud della regione, le valli Tanaro, Bormida, Belbo e Scrivia, quelle presumibilmente più coinvolte dal maltempo.

L'allerta gialla comporta il rischio di isolate frane superficiali, locali allagamenti, caduta di alberi, fulmini. Il tempo dovrebbe migliorare nel weekend e anche la prossima settimana dovrebbe essere al riparo - almeno nei primi giorni - dal rischio di temporali: lo prevede l'evoluzione meteo a medio termine elaborata da Smi (Società Meteorologica Italiana).

(ANSA).