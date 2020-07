Unione Industriale, nasce Osservatorio Comunicazione Impresa

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - In seguito alla trasformazione del Club della Comunicazione d'Impresa dell'Unione Industriale di Torino, nasce l'Osservatorio per la Comunicazione d'Impresa - Piemonte (OCIP). L' associazione, senza scopo di lucro, da torinese diventa regionale, con un maggiore focus sull'attività di studio e ricerca nell'ambito della comunicazione. Durante la prima assemblea, è stato eletto il Consiglio direttivo, che ha eletto presidente Raoul Romoli Venturi.

"La comunicazione, oggi più che mai, svolge un ruolo strategico nei percorsi di crescita delle aziende, come moltiplicatore di valore - osserva il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina -. L'augurio è, dunque, che attraverso l'Osservatorio si possa consolidare questa rete di professionisti che contribuiscono allo sviluppo del nostro sistema industriale".

"La comunicazione d'impresa oggi si trova nella posizione nella quale era il marketing ai primi anni Ottanta nella definizione della propria attività. Un'azione coordinata all'interno del mondo confindustriale in collegamento con il mondo accademico potrà sicuramente aiutare a superare le ambiguità che si riscontrano spesso nell'operatività di tutti i giorni", osserva Romoli Venturi, con l'auspicio che "il modello varato sia ripreso da altre Confindustrie regionali per una definizione migliore della professione del comunicatore d'impresa, che oggi tutti dicono sia fondamentale, ma che in azienda ha collocazioni molto variegate negli organigrammi aziendali". (ANSA).