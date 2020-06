Rifiuti: Gaia spa, Luigi Visconti resta presidente

L'assemblea dei soci di Gaia spa, la società per il recupero e smaltimento rifiuti dei 116 Comuni dell'Astigiano, ha confermato Luigi Visconti alla presidenza. Il cda resta composto dall'ad Flaviano Fracaro e dai consiglieri Giandomenico Cortassa, Roberto Trinchero e Giusi Di Bartolo, L'utile di oltre un milione di euro, "al netto della riserva legale obbligatoria per legge - spiega Gaia in una nota - verrà interamente distribuito ai 116 azionisti in base alle quote possedute". "Ringrazio il sindaco Maurizio Rasero - ha detto Visconti - per la rinnovata fiducia accordata e poi tutti i dipendenti dell'azienda, i consiglieri e il collegio sindacale che in questi anni stanno lavorando con professionalità e competenza e hanno portato Gaia a ottenere importanti risultati". "Proseguiremo a lavorare con il massimo impegno - ha aggiunto Fracaro - per attuare gli investimenti previsti sugli impianti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano industriale".