Iren: 10 anni fa quotazione, nuovo logo celebra traguardo

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Un nuovo logo per "rafforzare l'identità del Gruppo e interpretarne l'evoluzione futura". A dieci anni dalla quotazione in Borsa, Iren si presenta con una nuova immagine, più dinamica, per "unire esperienza e know-how maturati in questi dieci anni - spiega il presidente della multiutility Renato Boero - con la propensione allo sviluppo, all'innovazione e alla crescita futura".

Nata dalla fusione tra Iride ed Enia, in questi dieci anni Iren è diventata una delle prime 25 aziende industriali italiane per ricavi, con un contributo al Pil nazionale di 2,5 miliardi di euro e l'attivazione di quasi 30 mila posti di lavoro nel Paese. Il Gruppo ha distribuito un valore aggiunto di 10,3 miliardi di euro, realizzato investimenti operativi per 3,6 miliardi di euro e cumulato dividendi per 746,3 milioni di euro.

Importanti anche le ricadute occupazionali, con oltre 1.600 assunzioni, e sull'indotto economico, 6,1 miliardi di euro ordinati ai fornitori, ma anche sull'impatto ambientale, con una media di 2,1 milioni di tonnellate di CO2 evitata e 590mila Tep (tonnellata equivalente di petrolio) risparmiate ogni anno.

