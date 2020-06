Vino, la festa del Nizza diventa social

(ANSA) - NIZZA MONFERRATO (ASTI), 27 GIU - Un palinsesto di dirette Instagram sul profilo @ilnizza è in programma il 1/o luglio per celebrare il quarto compleanno del Nizza docg. L'ha organizzato l'Associazione Produttori, che propone una serie di dirette interviste, racconti e narrazioni sul proprio profilo social "per dare anche il benvenuto alla nuova annata di Nizza, vendemmia 2018" spiegano i produttori.

Il Nizza entra nelle case e si racconta "dalle vigne, fino al ruolo di ambasciatore della Regione presso i grandi palchi del turismo e dell'enogastronomia" dice il presidente dell'associazione produttori Gianni Bertolino.

Tra le iniziative in programma, la videoricetta 'Carbonara au Koque' dello chef Marco Sacco del ristorante Il Piccolo Lago, due stelle Michelin, di Mergozzo (Verbania). (ANSA).