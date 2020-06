Show del Cagliari, Torino battuto 4-2

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Ancora un successo per il Cagliari di Zenga. I sardi superano in casa 4-2 il Torino e continuano a inseguire il sogno Europa League. A segno Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro: il Toro si sveglia tardi, nella ripresa tenta la rimonta grazie alle reti di Bremer e Belotti. Ma non bastano e la gara finisce 4-2. (ANSA).