Caffè, debutta 'MInuetto', il decaffeinato ad acqua

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - GIULIANO CAFFÈ LANCIA SUL MERCATO MINUETTO, IL DECAFFEINATO AD ACQUA.

Una storica torrefazione di Caluso (Torino), Giuliano Caffè, ha creato il decaffeinato ad acqua, Minuetto. Una miscela di caffè 100% arabica, tostata artigianalmente e decaffeinata naturalmente ad acqua "secondo il processo Swiss Water Decaf che non prevede utilizzo di solventi chimici".

"I chicchi di caffè verdi - spiega Alessandro Minelli, amministratore delegato di Giuliano Caffè - vengono decaffeinati attraverso l'impiego di sola acqua che permette, attraverso un processo di immersione a determinate temperature e lungo un arco temporale definito, di estrarre la caffeina garantendo la conservazione delle proprietà organolettiche del caffè".

Minuetto "è - prosegue MInelli - un prodotto speciale, frutto della costante attenzione dell'azienda per una lavorazione artigianale e naturale".

Nel frattempo ripartono "a pieno ritmo, ma in totale sicurezza e rispetto delle norme igieniche e di distanziamento sociale" le attività della Giuliano Coffee School, l'accademia dedicata ai professionisti del settore in cui vengono tenuti corsi di Caffetteria base e intermedio, Latte Art su più livelli e anche Brewing o preparazioni alternative all'espresso.

Sei nuovi corsi, teorici e pratici, rivolti a baristi e gestori di locali ma anche a neofiti che si svolgono nei mesi di giugno e luglio, (ANSA).