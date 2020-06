Escursionista francese trovato morto in torrente

(ANSA) - CUNEO, 26 GIU - È stato individuato e recuperato ieri sera il corpo senza vita di un escursionista di 67 anni di Nizza (in Francia), in un torrente a valle del Lagarot di Lourousa (2000 metri di quota) in valle Gesso, provincia di Cuneo, non lontano dal rifugio Morelli. La salma, semisommersa dall'acqua, è stata raggiunta calandosi con le corde, imbarellata e recuperata con un paranco, poi stata poi trasportata fino a un pianoro vicino, intorno all'una di notte.

(ANSA).