Dj Ema Stokholma denuncia, a Torino filmata sotto la gonna

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - La dj Ema Stokholma denuncia un caso di molestie avvenuto ieri sera, durante lo show per la festa di San Giovanni, alla Mole Antonelliana di Torino. "C'era un cellulare appoggiato con la fotocamera rivolta verso di me che mi stava riprendendo da sotto verso su, mi stava riprendendo le parti intime - spiega su Instagram - Rimango sconvolta prendo il telefono e guardo il video e vedo che ci sono davvero dieci minuti di video sotto la mia gonna e poi guardo altri video e c'era il video di una ragazza che saliva le scale con i jeans".

L'autore del video è stato indagato, dice la sindaca Appendino, che parla di "un fatto gravissimo. Non ci sono parole per descrivere la rabbia e il disgusto. Solo pochi giorni fa - ricorda - avevo parlato della necessità di rompere il silenzio davanti a ogni violenza nei confronti delle donne. Oggi ci troviamo davanti all'ennesimo abuso. Non posso che tornare a ribadire l'urgenza di un'azione per mettere fine a queste vergognose azioni. A Ema tutta la solidarietà mia e della città di Torino". (ANSA).