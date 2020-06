A Burolo prima rassegna mezzi storici dopo il lockdown

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Si terrà domenica 28 giugno a Burolo (Torino) il primo raduno motoristico italiano dopo il lockdown per il Coronavirus. In mostra i migliori esemplari della 'Collezione Marazzato', considerata la più grande raccolta privata europea di camion storici, alla 1/a edizione di 'Sapori e Motori ai piedi della Serra' La kermesse è promossa dal Comune di Burolo e da Carrefour in collaborazione con l'Associazione di Veicoli Storici '4 Assi Più', fondata e presieduta dal vercellese Carlo Marazzato, che possiede 300 camion, trattori e autobus, tutti restaurati.

"Saranno in mostra mezzi storici del passato, dagli anni Trenta in poi, che hanno contribuito a coltivare, ricostruire e motorizzare in massa il Paese dal secolo scorso a oggi, in una rassegna pubblica e gratuita per il pubblico", spiega Marazzato, anche noto industriale.

"Abbiamo anche predisposto - prosegue Marazzato - una rappresentanza speciale di 6 mezzi d'epoca, uno per decennio, in grado di testimoniare l'evoluzione del trasporto merci dal 1920 al 1980. Tra i veicoli in mostra, anche un autobus a 18 posti modello 'Fiat 507 F' del 1929, un camion 'Lancia 3 Ro' del 1938 già appartenuto all'Eesercito e con una guerra sulle spalle, e un rarissimo 'OM Taurus' del 1955". (ANSA).