Maltempo: nei vigneti dell'Acquese perso 40% produzione

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 GIU - Il maltempo di giugno non ha risparmiato la provincia di Alessandria. Tra le zone più interessate l'Acquese, in particolare Bistagno. Compromesse fino al 40% le produzioni nei vigneti di Moscato, Barbera e Dolcetto.

"Si tratta dell'ultima spallata del clima impazzito - sottolinea Mauro Bianco, presidente Coldiretti - in una maledetta coda di primavera iniziata con il gelo che ha compromesso le fioriture e proseguita con temperature molto al di sopra della media stagionale".

"La grandine è l'evento più temuto dagli agricoltori in questo momento - rimarca il direttore di Coldiretti Roberto Rampazzo - perché i chicchi spogliano le piante compromettendo i raccolti successivi, dopo un anno di lavoro". Nelle zone interessate sono particolarmente concentrate anche le coltivazioni di frutta, orticole e vigneti: risulta fondamentale la protezione delle reti antigrandine che tuttavia non sono ancora sufficientemente diffuse. I tecnici, intanto, sono impegnati in sopralluoghi per una prima stima dei danni. (ANSA).