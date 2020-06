Musica: Mischa Maisky insegnante all'Accademia di Pinerolo

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - L'Accademia di Musica di Pinerolo riparte con un ospite illustre. Il violoncelista Mischa Maisky, tra i più grandi solisti al mondo, sarà docente della Scuola di Specializzazione post laurea in Beni Musicali Strumentali. "Non insegno in Italia dagli anni '90 - afferma Maisky - sono emozionato e felice di tornarci ora dopo il lockdown".

Definito da Msitislav Rostropovich una combinazione "di poesia e delicatezza con grande temperamento e tecnica brillante", Mischa Maisky sarà a Pinerolo dal 19 al 22 giugno per condividere la propria visione musicale con i giovani concertisti che a Pinerolo si specializzano con i maggiori solisti e didatti del nostro tempo.

Unico al mondo ad aver lavorato con Rostropovich e Gregor Piatigorsky, Maisky ha ricevuto tantissimi premi internazionali, inciso in esclusiva per la Deutsche Grammophon, e ha suonato con musicisti come Leonard Bernstein, Martha Argerich, Gidon Kremer, Sergio Tiempo, i figli Lily e Sascha e Pavel Gililov. (ANSA).