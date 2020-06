Fase 3: Torino, iniziano a riaprire le biblioteche civiche

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Lento ritorno alla normalità, dopo il lockdown, anche per le Biblioteche civiche torinesi che dal 15 giugno riaprono gradualmente al pubblico, anche se non con l'offerta completa dei servizi e non in tutte le sedi.

Inizialmente, infatti, riprendono solo quelli per il prestito, su prenotazione, e la restituzione delle opere, libri, Dvd e riviste a Villa Amoretti e alla biblioteca civica Centrale.

Si parte lunedì con la biblioteca dentro Parco Rignon, mentre quella di via della Cittadella riaprirà i battenti il 22 giugno.

Le prenotazioni e gli appuntamenti dovranno essere concordati telefonicamente e per entrambe l'orario sarà dalle 10 alle 18. I prestiti in corso vengono considerati prorogati automaticamente fino al 31 luglio e le restituzioni si potranno effettuare senza prenotazione.

Riattivato anche il servizio di riproduzione digitale, mentre prosegue solo online quello per l'iscrizione e rimane per ora ancora sospeso il prestito interbibliotecario. Restano, infine, attivi i servizi di 'Informazioni bibliografiche' telefoniche e via mail e di 'Chiedi alle Biblioteche' e tutti quelli online attivi dal mese di marzo, ossia consultazione e prestito della Biblioteca digitale Mlol, attività per bambini e famiglie, soccorso informatico e alfabetizzazione digitale, gruppi di lettura e di conversazione in lingua e canale YouTube. (ANSA).