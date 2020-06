Cinema: Torino riparte, apre multisala Massimo

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Il Cinema Massimo, multisala del Museo Nazionale del Cinema di Torino, potrebbe essere il primo a riaprire nel capoluogo piemontese, "Credo il 18 giugno, o se non ce la faremo in quella data, la riapertura sarà la settimana dopo - dice il direttore del Museo Domenico De Gaetano - ormai è una questione di giorni.

Appena è uscito l'ultimo decreto che dava la possibilità agli esercenti di riaprire dopo il 15 giugno ci siamo messi al lavoro, ma comunque non è cosi' scontato e semplice adeguarsi agli standard di sicurezza richiesti, infatti la maggior parte delle sale in città non riusciranno ad aprire per l'estate.

Perché lo farebbero in perdita. Li capisco tutti. C'e' molta confusione in materia - aggiunge De Gaetano - in questi giorni ci siamo sentiti tutti più volte per individuare una strategia comune. Ma poi ognuno fa un po' come crede, in base alle proprie forze e ai propri progetti. Credo comunque che qualche altro cinema cittadino stia cercando di riaprire. Spero e credo che non saremo gli unici". (ANSA).