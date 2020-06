Arte: Videoteca Gam, in mostra le opere di Giuseppe Chiari

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - E' dedicato al compositore, artista e sperimentatore Giuseppe Chiari, fiorentino, il secondo appuntamento del ciclo di esposizioni realizzate dalla VideotecaGam in collaborazione con l'Archivio Storico della Biennale di Venezia.

In mostra due video realizzati da Chiari ad Art/Tapes 22.

Kunst ist einfach (L'arte è facile), del 1973, prima opera girata in quegli studi di Firenze, riprende, a telecamera fissa, le parole che compongono la frase del titolo, tracciate da Chiari a inchiostro di china su grandi fogli bianchi. La frase è uno dei suoi più noti statements. Vi si trova riassunto il senso del suo intero operare. Brevi affermazioni come 'L'arte è facile', 'La musica è facile', 'L'arte è una piccola cosa' tornano frequentemente nel suo lavoro a significare che ogni gesto, ogni segno, ogni suono, ogni rumore, non importa quanto apparentemente insignificanti e comuni, possono essere arte.

Accanto alle due opere video si espone La musica è facile, realizzata nel 1972 e presentata da Chiari presso la Galleria Martano di Torino nella mostra personale del '76. L'opera è composta da quindici grandi fogli. Su ciascuno l'artista ha scritto una delle quindici lettere che compongono la frase.

