Fondazione Etica, Cuneo è terza per 'Rating Pubblico'

(ANSA) - CUNEO, 10 GIU - Cuneo si piazza al terzo posto nel "Rating Pubblico" di Fondazione Etica, l'indice qualitativo che misura trasparenza, integrità ed efficienza delle Pubbliche Amministrazioni. Il report 2019, che ha analizzato la performance qualitativa di 111 capoluoghi di provincia in base ai dati e alle informazioni che le Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione Amministrativa Trasparente dei siti istituzionali.

Per Cuneo 68 punti, dietro Prato e Milano, appaiate con 70 punti. "Siamo soddisfatti per questo risultato che certifica il buon funzionamento della macchina amministrativa - commenta il sindaco di Cuneo, Federico Borgna -. Lavorare per migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'integrità è uno degli obiettivi al centro dell'operato della nostra Amministrazione, molto è già stato fatto in questa direzione, ma tanto resta ancora da fare perché essere performanti vuol dire anche essere più vicini e più accessibili ai cittadini". (ANSA).