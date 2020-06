Enogastronomia: gruppo Vezza punta su ecommerce e web app

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Dalla vendita porta a porta agli strumenti digitali pensati per lo smart working, per venire incontro alle esigenze dettate dalla situazione di emergenza sanitaria: il Gruppo Vezza, azienda a conduzione familiare di olio e specialità alimentari, nata in provincia di Cuneo nel 1924, continua a innovare con nuove tecnologie, puntando su e-commerce e web app, ma sempre valorizzando l'enogastronomia Made in Italy.

Il Gruppo Vezza sta rilanciando il marchio San Lorenzo che, specializzato in prodotti d'eccellenza della gastronomia Made in Italy difficili da reperire su altri canali, si occupa di vendita diretta: il marchio sarà potenziato con mezzi d'avanguardia, tra cui un nuovo e-commerce più efficiente e user friendly. Novità anche per Classima Club, la realtà innovativa fondata da Massimo Vezza che riunisce centinaia di prodotti di qualità di tre brand: le specialità enogastronomiche Made In Italy di San Lorenzo, la dermocosmesi svizzera d'avanguardia di Dermafutura, il cibo biologico e cruelty free per cani e gatti di Aniwell.

"Dal 1924, il Gruppo Vezza non ha mai avuto un momento di stasi: ci siamo sviluppati per rimanere al passo con i tempi, aggiornando le tecniche di produzione e i canali di vendita, ma sempre mantenendo alta la qualità dei prodotti e curando la scelte della materia prima, senza dimenticare l'attenzione per i clienti", affermano Massimo e Luca Vezza, amministratori del Gruppo. (ANSA).