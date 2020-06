Protesta infermieri, treno di 10 camion a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Tornano in piazza gli infermieri a Torino per protestare contro il governo. Dieci camion, lungo ciascuno dieci metri, sono parcheggiati in piazza Vittorio Veneto. Formano un treno lungo cento metri che sfilerà per le vie del centro e per i principali corsi della città. Su entrambi i lati dei camion dei grandi manifesti chiedono allo Stato di rispettare gli impegni: "Onore agli infermieri caduti e grazie per il lavoro di ieri, oggi e domani, in attesa delle promesse di riconoscimento dalle istituzioni", si legge. La protesta, che domani continuerà davanti agli ospedali torinesi, è organizzata dal sindacato Nursind.

Un'altra iniziativa è in corso in piazza Castello, davanti alla Prefettura, dove si sono dati appuntamento gli infermieri del Nursing Up per un flash mob. Subito dopo incontreranno il prefetto di Torino, Claudio Palomba. (ANSA).