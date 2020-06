Maltempo: allerta gialla in Piemonte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 GIU - Domenica di maltempo sul Piemonte per la presenza di una vasta area instabile sull'Europa occidentale che invia impulsi umidi e instabili. Già dalle prime ore della mattina si sono registrati rovesci e temporali dalle Alpi in estensione sul resto della Regione. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico, con possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante. Possibili grandinate, con fulmini e vento, che nell'Alessandrino ha già fatto registrare raffiche fino a 50 chilometri orari.

Chiuso, sempre nell'Alessandrino, il guado sul torrente Erro a Melazzo, lungo la Provinciale 225. Essendo chiusura per lavori anche la Comunale, per raggiungere la località San Secondo bisogna percorrere quella di Castelletto d'Erro. Torrenti già ingrossati a Meina (Novara), a Verbania piena improvvisa del San Bernardino, che ha già raggiunto il livello di pre-soglia.