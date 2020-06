FdI e Aliud intitolano parco di Torino alle vittime del Covid

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Una sessantina di militanti di Aliud - Destra Identitaria, sigla giovanile vicina a Fratelli d'Italia, hanno manifestato ieri sera al Parco Ruffini di Torino, dove hanno simbolicamente 'intitolato' un'area del parco alle vittime del Coronavirus.

"Gli oltre 33 mila morti causati dalla pandemia - afferma Enrico Forzese, dirigente regionale Fdi - sono un macigno che pesa sulla classe dirigente italiana, che si faceva beffe del problema con selfie in ristoranti cinesi e aperitivi sui Navigli, su chi a inizio crisi minimizzava, sulle associazioni di categoria che invitavano a 'combattere la paura' e continuare ad affollare locali e negozi. Oggi sappiamo chi sono i responsabili, e che degli aiuti promessi dal Governo non c'è traccia".

"Le nostre 33 mila vittime - aggiunge - sono una ferita profonda da rimarginare. Qualcuno ha approfittato dell'emergenza per emanare decreti liberticidi e zittire ogni opposizione sociale". (ANSA).