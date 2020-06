Cerca di disfarsi della cocaina a un controllo, denunciato

(ANSA) - VERBANIA, 06 GIU - Fermato per un controllo, ha cercato di disfarsi di alcuni grammi di cocaina che aveva addosso. La polizia ha denunciato a Verbania un italiano di 52 anni. La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso agli agenti della squadra mobile di sequestrare altra cocaina, per un totale di quasi sei grammi, e 8.800 euro in contanti. (ANSA).