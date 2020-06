Sanità: oculistica Gradenigo si affida a nuovo responsabile

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Claudio Panico è il nuovo responsabile della Oculistica di Humanitas Gradenigo, che nel 2020 ha già potuto contare sugli innesti delle dottoresse Tea Giobbio, Caterina Bogetto e Claudia Del Turco e dei dottori Carlo La Spina e Luca Brusasco. "Si tratta di un progetto molto stimolante che mi ha immediatamente convinto perché consentirà a me e agli altri specialisti di lavorare in un ambiente dinamico e altamente tecnologico offrendo ai nostri pazienti percorsi di cura sempre più efficaci, moderni e sicuri", afferma Panico, una esperienza ospedaliera pluridecennale alle sue spalle.

L'equipe del dottor Panico sarà la prima, in Italia, a disporre di un nuovo microscopio con visualizzazione 3D e risoluzione 4K integrata. "Renderà la nostra chirurgia ancora più rapida e sicura - spiega -. Negli ultimi anni, l'Oculistica è stata una delle scienze mediche ad aver registrato uno sviluppo più rapido, dimostrato dall'evoluzione tecnologica degli strumenti diagnostici e terapeutici a nostra disposizione".

Situata al secondo piano del blocco ospedaliero, il reparto di Oculistica di Humanitas Gradenigo è completamente rinnovato anche per quanto riguarda gli strumenti tecnologici e gli arredi di sale operatorie e ambulatori, sei in tutto, occupati in modo alternato, permettendo l'opera di sanificazione tra un paziente e l'altro ed evitando qualsiasi forma di assembramento in sala d'attesa. Si tratta di un "centro di eccellenza perché mette a disposizione dei pazienti dell'Ospedale - spiega ancora Panico - tutta l'esperienza dei nostri specialisti e il massimo della tecnologia per le diverse patologie trattate". (ANSA).