Juve 89 giorni dopo allo Stadium, prove di ripresa

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - La Juventus torna a calpestare l'erba dello Stadium 89 giorni dopo la vittoria contro l'Inter, ultima partita prima dello stop per l'emergenza Coronavirus.

Maurizio Sarri ha voluto svolgere la sessione allo stadio coinvolgendo diversi ragazzi dell'Under 23 bianconera in una vera e propria partitella di allenamento. Tutti a disposizione dell'allenatore ad eccezione di Giorgio Chiellini, che prosegue con il programma personalizzato alla Continassa con l'obiettivo di essere a disposizione per la sfida contro il Milan di venerdì prossimo. (ANSA).