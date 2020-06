Spadafora, anticipate le semifinali Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Avevo chiesto che si potesse ripartire con la Coppa Italia, con le tre partite in chiaro sulla Rai. Le due semifinali sono state anticipate per consentire poi un calendario fitto. Si giocherà il 12 e il 13 giugno, poi il 17 la finale". Così il ministro Vincenzo Spadafora in una diretta facebook. (ANSA).