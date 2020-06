Artissima lancia Fondamenta, un mese di fiera online

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - A cinque mesi dalla 27/a edizione, dal 6 all'8 novembre all'Oval-Lingotto di Torino, Artissima propone 'Fondamenta', un progetto digitale pensato per rispondere alla crisi del settore del mercato dell'arte in questi mesi, e anche per incontrare un pubblico nuovo in attesa della prossima edizione della Fiera vera e propria.

Da domani al 5 luglio sul sito di Artissima il pubblico potrà vedere e acquistare 600 opere di 194 gallerie di tutto il mondo. Ogni galleria presenta 3 opere in base al costo, fino a 3.000 euro, 10.000 e 15.000. Permangono anche qui le 5 sezioni di Artissima, Present Future; Back to the Future, Disegni, New Entries, Main Section.

"Abbiamo lavorato per questo progetto, chiamato Fondamenta perchè le gallerie sono le fondamenta dell'arte, insieme a gallerie e artisti", ha spiegato ai giornalisti la direttrice Ilaria Bonacossa che si è poi augurata che la prossima edizione si riesca a tenere in modo regolare. "Il Lingotto sta lavorando alla messa in sicurezza del sito, comunque l'Oval è della Città - osserva -. Tutte le grandi fiere nel mondo stanno arrancando, è un momento molto duro e di cambiamento". (ANSA).