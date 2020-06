Palomba, coralità tra istituzioni non è mai mancata

(ANSA) - TORINO, 02 GIU - "In questi mesi la coralità tra le istituzioni nella regione Piemonte "non è mai mancata. Le scelte, anche se a volte la si pensava diversamente, sono sempre state condivise". Così il prefetto di Torino Claudio Palomba nel suo discorso nel cortile d'onore del comando per la formazione e scuola di applicazione dell'esercito, durante la 74esima celebrazione della Festa della Repubblica. "Sono convinto che in questa fase, che secondo me sarà ancor più difficile, noi continueremo su questa strada" ha aggiunto il prefetto, dopo aver letto il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato a tutti i prefetti italiani.

Palomba ha rivolto i suoi saluti a istituzioni, medici, cittadini e forze dell'ordine, specificando che per alcuni di loro "non c'è stato lockdown, perché senza di loro non avremmo mai potuto affrontare positivamente una sfida che tutti noi speriamo sia ormai prossima a compiersi". (ANSA).