Museo Risorgimento riapre con visite sulla Costituzione

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - A partire da domani, 2 giugno, dopo quasi tre mesi di chiusura, sarà possibile tornare a visitare il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e la mostra Transmissions people-to-people. E siccome è anche la Festa della Repubblica sono in programma, dalle 14,30 alle 17,30, visite guidate sul tema della Costituzione e dei diritti e doveri dei cittadini. Per tutti i mesi di giugno, luglio e agosto 2020 il Museo offrirà l'ingresso gratuito a tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato e continuano a lavorare nei reparti Covid di tutta Italia. Accompagnati dalle guide del Museo in un percorso diffuso nelle varie sale, i visitatori potranno conoscere e confrontare i codici napoleonici, quelli del Regno d'Italia, lo Statuto Albertino del 1848 e la Costituzione della Repubblica italiana del 1947.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra 'Transmissions people-to-people. Fotografie di Tiziana e Gianni Baldizzone', arricchita dai contenuti video creati appositamente durante il lockdown e visualizzabili dai propri dispositivi grazie a un QRcode: 11 brevi filmati in cui i fotografi invitano il pubblico a scoprire bonus e contenuti extra degli scatti in mostra: foto inedite, interviste e storie dei Maestri e Allievi protagonisti del progetto Transmissions (ANSA).